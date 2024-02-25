Собянин сообщил о планах по расширению электробусного парка столицы

Москва получит ещё 3 800 машин

К 2030 году в столице будут курсировать 5 300 электробусов. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Москвы Сергей Собянин, в рамках реализации новой транспортной программы в течение шести лет город получит ещё 3 800 инновационных машин.

Они заменят автобусы на привычных маршрутах, что положительно скажется на экологии мегаполиса. Электробусы передвигаются плавно и бесшумно. В последней версии есть электроотопитель, освещение меняется в зависимости от времени суток, и они могут почти вдвое дольше ездить без подзарядки.

Все машины - российского производства. В настоящее время почти полторы тысячи электробусов возят пассажиров в десяти округах Москвы, сообщает "ТВ Центр".

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