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Астрономы открыли "голодную" чёрную дыру

14:00
  • воскресенье
  • 25 февраля 2024

Она втягивает в себя по одному Солнцу в день

Вечно голодную сверхмассивную чёрную дыру зафиксировали астрономы из Австралийского Национального Университета. Она расположена в созвездии Живописца и является одним из самых ярких объектов в изученной части Вселенной. Ежедневно эта чёрная дыра поглощает массу газа и пыли, соразмерную нашему Солнцу, и постоянно расширяется.
В центре Млечного пути просыпается огромная чёрная дыра

Огромная скорость роста влечёт за собой огромное выделение тепла и света. Интенсивное излучение исходит от аккреционного диска вокруг чёрной дыры. В нём материя, которую она притянула, как бы ждёт своей очереди на поглощение. Масса самой огромной из ныне известных чёрных дыр превышает массу Солнца примерно в 17 миллиардов раз.

Когда Вселенная только появилась, материя в ней двигалась хаотично, питая голодные чёрные дыры. Сейчас же звёзды движутся упорядоченно, на безопасном расстоянии друг от друга, и лишь изредка они достигают чёрных дыр. Свет, исходящий от самой большой и яркой из них на сегодняшний день, прошёл более 12 миллиардов световых лет, чтобы достичь Земли.

Александра Панина, «ТВ Центр»

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