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Собянин: Число посетителей московских парков увеличилось в четыре раза

13:38
  • воскресенье
  • 25 февраля 2024

Парки пользуются большой популярностью

Московские парки пользуются большой популярностью у горожан: за последние 10 лет в них стало ходить в четыре раза больше москвичей и гостей столицы. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что город полностью поменял концепцию паркового пространства: сделан акцент на шаговой доступности парков. Кроме того, в них теперь можно заниматься велоспортом, бегом, воркаутом, гулять по экологическим тропам.

Московские парки привлекают посетителей бесплатными кружками и секциями, творческими мастер-классами, экологическими лекциями.

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