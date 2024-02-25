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Собянин рассказал о городских проектах по продвижению молодых музыкантов

15:15
  • воскресенье
  • 25 февраля 2024

Город им активно помогает

В Москве действует система обучения и продвижения молодых музыкантов. Город активно помогает им завоевать широкую аудиторию. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в 149 школах искусств дети обучаются академическим, народным и современным направлениям музыки. Внедрены и новые специальности, такие как саунд-дизайн и звукорежиссура.

Собянин рассказал о проекте "Фабрика Музыки" Агентства креативных индустрий. Там готовят профессиональных музыкальных продюсеров и менеджеров.

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