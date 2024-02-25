Собянин рассказал о городских проектах по продвижению молодых музыкантов

Город им активно помогает
В Москве действует система обучения и продвижения молодых музыкантов. Город активно помогает им завоевать широкую аудиторию. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.
Мэр отметил, что в 149 школах искусств дети обучаются академическим, народным и современным направлениям музыки. Внедрены и новые специальности, такие как саунд-дизайн и звукорежиссура.
Собянин рассказал о проекте "Фабрика Музыки" Агентства креативных индустрий. Там готовят профессиональных музыкальных продюсеров и менеджеров.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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