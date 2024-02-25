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Лукашенко заявил об участии в следующих президентских выборах

14:33
  • воскресенье
  • 25 февраля 2024

Они должны пройти в 2025 году

Александр Лукашенко заявил, что пойдёт на следующие президентские выборы. При этом глава Белоруссии назвал себя уходящим президентом, сообщает ТАСС.
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Лукашенко хочет остаться президентом страны, потому что чувствует большую ответственность. "Пойду-пойду-пойду. Ни один человек - ответственный президент - не бросит своих людей", - сказал он журналистам.

Другое важное заявление белорусского лидера касалось отношений с Россией. Должны быть два суверенных независимых государства. Они могут создать уникальное объединение, которое будет мощнее, чем унитарное государство, полагает Лукашенко. "Мы всегда будем едины с Россией", - заключил президент.

Он также сказал, что Белоруссия не получала от Армении уведомлений о выходе из ОДКБ. Но даже если это произойдёт, то страны ОДКБ отреагируют абсолютно спокойно, уверен Лукашенко.

На этой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что его страна приостанавливает участие в ОДКБ. При этом в секретариате организации официальных заявлений на этот счёт из Еревана не получали.

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