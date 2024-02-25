Лукашенко заявил об участии в следующих президентских выборах

Они должны пройти в 2025 году

Александр Лукашенко заявил, что пойдёт на следующие президентские выборы. При этом глава Белоруссии назвал себя уходящим президентом, сообщает ТАСС.

Лукашенко хочет остаться президентом страны, потому что чувствует большую ответственность. "Пойду-пойду-пойду. Ни один человек - ответственный президент - не бросит своих людей", - сказал он журналистам.

Другое важное заявление белорусского лидера касалось отношений с Россией. Должны быть два суверенных независимых государства. Они могут создать уникальное объединение, которое будет мощнее, чем унитарное государство, полагает Лукашенко. "Мы всегда будем едины с Россией", - заключил президент.

Он также сказал, что Белоруссия не получала от Армении уведомлений о выходе из ОДКБ. Но даже если это произойдёт, то страны ОДКБ отреагируют абсолютно спокойно, уверен Лукашенко.

На этой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что его страна приостанавливает участие в ОДКБ. При этом в секретариате организации официальных заявлений на этот счёт из Еревана не получали.

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