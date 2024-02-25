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Умер актёр и режиссёр Владимир Гуляев

19:45
  • воскресенье
  • 25 февраля 2024

Ему было 92 года

Умер актёр и лауреат "Золотой маски" Владимир Гуляев. Ему было 92 года.

В 90-х годах Гуляев занимал пост художественного руководителя Коми-Пермяцкого драматического театра. За время работы в театре он поставил около 160 спектаклей.

"Владимиру Гуляеву удалось создать театр высокой профессиональной культуры и заявить о нём в театральном пространстве страны", - говорится в некрологе, опубликованном на сайте Коми-Пермяцкого драмтеатра.

У актёра и режиссёра было много почётных званий - народный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Госпремии имени Станиславского и премии "Золотая маска".

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