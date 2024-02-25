Путин отметил роль Крыма в укреплении единства России

Крым - неотъемлемая часть России

Крым и Севастополь вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности России. Об этом говорится в обращении Владимира Путина к читателям книги "Крым. Страницы истории с древнейших времён до наших дней", текст которого опубликован на сайте Кремля.

Поистине судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан стал день 16 марта 2014 года, когда они сделали твёрдый, однозначный выбор - навеки быть с Россией. Сегодня Крым и Севастополь - её неотъемлемая часть.

Президент напомнил, что сейчас в Крыму действуют масштабные проекты, дающие импульс развитию экономики и социальной сферы, повышению качества жизни людей. Власти уделяют большое внимание сбережению бесценного культурного и духовного наследия региона.

Крым и Севастополь воссоединились с Россией в марте 2014 года после референдума, на котором более 95% граждан высказались за вхождение регионов в состав нашей страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"