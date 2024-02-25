ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бари Алибасов попал в больницу с инсультом

18:21
  • воскресенье
  • 25 февраля 2024

О госпитализации сообщил его сын

Бари Алибасова экстренно госпитализировали в Москве. Предварительно, у продюсера случился инсульт.

У Бари Алибасова обнаружили опухоль
Врач заметил у Алибасова неизлечимую болезнь

В беседе с SHOT сын Алибасова подтвердил, что его 76-летний отец находится в одной из московских больниц. Ему сделали КТ и взяли анализы.

В 2019 году продюсер попал в больницу с отравлением, выпив случайно жидкость для прочистки труб. У него был диагностирован ожог желудка четвёртой степени.

Бари Алибасов известен как создатель и бессменный руководитель популярной группы "На-На".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Бари Алибасов
Бари Алибасов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.