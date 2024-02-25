Бари Алибасов попал в больницу с инсультом

О госпитализации сообщил его сын

Бари Алибасова экстренно госпитализировали в Москве. Предварительно, у продюсера случился инсульт.

В беседе с SHOT сын Алибасова подтвердил, что его 76-летний отец находится в одной из московских больниц. Ему сделали КТ и взяли анализы.

В 2019 году продюсер попал в больницу с отравлением, выпив случайно жидкость для прочистки труб. У него был диагностирован ожог желудка четвёртой степени.

Бари Алибасов известен как создатель и бессменный руководитель популярной группы "На-На".

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