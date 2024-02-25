ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал об уникальных пожарных кораблях на службе города

19:06
  • воскресенье
  • 25 февраля 2024

Они следят за безопасностью в акватории Москва-реки

За безопасностью на Москва-реке следят два пожарных корабля. Об этом в своём Telegram-канале написал Сергей Собянин.

Экипажи специальных судов ликвидируют пожары, проводят спасательные и поисковые работы, отметил мэр.

Корабль "Полковник Чернышёв" дежурит круглогодично в Химкинском водохранилище и прибрежных зонах. Судно "Надежда" базируется на Павелецкой набережной.

Кроме этих кораблей, за обстановкой на реке с помощью трёхсот камер круглые сутки следят специалисты речного ситуационного центра ЦОДД. В их задачи входит фиксация нарушений и передача информации о ЧП на реке.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пожарно-спасательный корабль МЧС
Пожарно-спасательный корабль МЧС
Пожарно-спасательный корабль МЧС
Пожарно-спасательный корабль МЧС
Пожарно-спасательный корабль МЧС
Пожарно-спасательный корабль МЧС
Пожарно-спасательный корабль МЧС
Пожарно-спасательный корабль МЧС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.