Собянин рассказал об уникальных пожарных кораблях на службе города

Они следят за безопасностью в акватории Москва-реки

За безопасностью на Москва-реке следят два пожарных корабля. Об этом в своём Telegram-канале написал Сергей Собянин.

Экипажи специальных судов ликвидируют пожары, проводят спасательные и поисковые работы, отметил мэр.

Корабль "Полковник Чернышёв" дежурит круглогодично в Химкинском водохранилище и прибрежных зонах. Судно "Надежда" базируется на Павелецкой набережной.

Кроме этих кораблей, за обстановкой на реке с помощью трёхсот камер круглые сутки следят специалисты речного ситуационного центра ЦОДД. В их задачи входит фиксация нарушений и передача информации о ЧП на реке.

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