Минобороны России представило новых героев спецоперации

Младший лейтенант Алексей Глинкин и его танковый взвод сумели остановить противника

В Минобороны России рассказали о новых подвигах бойцов в зоне СВО.

Младший лейтенант Алексей Глинкин и его танковый взвод сумели остановить противника, предпринявшего попытку прорыва нашей обороны. Прицельным огнем бойцы сковали действия неприятеля и нанесли ему большой урон в живой силе и технике. Враг был вынужден отступить на исходные позиции.

Младший сержант Алексей Бабаев, совершая марш в заданный район, обнаружил над российской бронеколонной беспилотник ВСУ. Сменив маршрут и замаскировав технику, Алексей выследил вражеский дрон и сбил его из стрелкового оружия. Атака радикалов была предотвращена.

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