ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны России представило новых героев спецоперации

08:28
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

Младший лейтенант Алексей Глинкин и его танковый взвод сумели остановить противника

В Минобороны России рассказали о новых подвигах бойцов в зоне СВО.

Младший лейтенант Алексей Глинкин и его танковый взвод сумели остановить противника, предпринявшего попытку прорыва нашей обороны. Прицельным огнем бойцы сковали действия неприятеля и нанесли ему большой урон в живой силе и технике. Враг был вынужден отступить на исходные позиции.

Младший сержант Алексей Бабаев, совершая марш в заданный район, обнаружил над российской бронеколонной беспилотник ВСУ. Сменив маршрут и замаскировав технику, Алексей выследил вражеский дрон и сбил его из стрелкового оружия. Атака радикалов была предотвращена.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.