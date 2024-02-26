За сутки потери ВСУ составили до 360 боевиков

Российские войска на донецком направлении улучшили свои позиции по переднему краю. За сутки потери ВСУ составили до 360 боевиков, уничтожено большое количество техники, в том числе американская самоходка М777 и германская Panzerhaubitze 2000.

На купянском участке зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" группировки "Запад" уничтожил несколько вражеских беспилотников. В ходе боевого дежурства расчет при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил боевые и разведывательные дроны неонацистов, которые приближались к нашим подразделениям. Ракеты поразили все цели. "Бук-М3" не имеет аналогов в своем классе, он может находить и ликвидировать до шести объектов одновременно.

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил личный состав и бронированную технику киевских боевиков. Экипаж одного из самых мощных в своем классе самолета фронтовой авиации нанес удар по радикалам боеприпасами с универсальным модулем планирования и коррекции. Современное оружие позволяет летчикам поражать цели, не входя в зону действия ПВО противника.

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