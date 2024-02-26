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Российские войска улучшили свои позиции на донецком направлении

08:27
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

За сутки потери ВСУ составили до 360 боевиков

Российские войска на донецком направлении улучшили свои позиции по переднему краю. За сутки потери ВСУ составили до 360 боевиков, уничтожено большое количество техники, в том числе американская самоходка М777 и германская Panzerhaubitze 2000.

На купянском участке зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" группировки "Запад" уничтожил несколько вражеских беспилотников. В ходе боевого дежурства расчет при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил боевые и разведывательные дроны неонацистов, которые приближались к нашим подразделениям. Ракеты поразили все цели. "Бук-М3" не имеет аналогов в своем классе, он может находить и ликвидировать до шести объектов одновременно.

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил личный состав и бронированную технику киевских боевиков. Экипаж одного из самых мощных в своем классе самолета фронтовой авиации нанес удар по радикалам боеприпасами с универсальным модулем планирования и коррекции. Современное оружие позволяет летчикам поражать цели, не входя в зону действия ПВО противника.

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