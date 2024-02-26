На передовой наградили связистов группировки "Центр"

За мужество, проявленное при исполнении служебного долга

Государственные и ведомственные награды в непосредственной близости от линии соприкосновения получили связисты группировки "Центр".

Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, медали Суворова, Жукова, а также Минобороны вручены военнослужащим, особо отличившимся при выполнении боевых задач.

Командование поблагодарило связистов за мужество, проявленное при исполнении служебного долга.

"Госнаграда получена мной за быстрое, оперативное развертывание системы боевого управления, основанного на новых принципах, которое позволяет своевременно в скрытом режиме выводить на пункт управления голос, интернет и видеоизображение со средств видеоразведки", - сообщил начальник штаба батальона связи с позывным "Шорец".

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