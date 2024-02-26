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Армия Израиля атаковала мирных жителей в секторе Газа

08:35
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

Погибли не менее десяти человек

В секторе Газа армия Израиля атаковала мирных жителей, которые ждали прибытия грузовиков с гуманитарной помощью. Несколько тысяч палестинцев собрались на дороге к западу от столицы анклава.

Удары по ним были нанесены с беспилотников и из артиллерийских орудий. Погибли не менее десяти человек, 15 ранены. В Хан-Юнисе ВВС Израиля атаковали жилые кварталы возле Европейской больницы, есть пострадавшие. А другое лечебное учреждение "Аль-Амаль" 34 дня находится в осаде. Накануне делегация ООН убедилась - медперсонал работает в катастрофических условиях.

В прицеле ЦАХАЛ - и Рафах. Накануне премьер Нетаньяху заявил: наземная операция в городе неизбежна и будет проведена даже в случае достижения договоренности с ХАМАС о перемирии. Уже есть план по эвакуации мирного населения.

А глава израильского Минобороны Йоав ГАлант сообщил о планах усилить удары по шиитскому движению "Хезболла" на юге Ливана.

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