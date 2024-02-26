В Белоруссии прошел первый в истории единый день голосования

Страна выбирала депутатов нижней палаты парламента и местных советов

В Белоруссии прошел первый в истории республики единый день голосования. Такой формат ввели после обновления конституции в феврале 2022 года.

В воскресенье страна выбирала депутатов нижней палаты парламента и местных советов, которые будут работать в ближайшие 5 лет. Как сообщили в ЦИК, явка превысила 73 процента. Избраны все 110 членов Палаты представителей.

Важная особенность этой кампании в том, что голосовать за кандидатов в местные советы могли и граждане России - но только те, которые постоянно проживают на территории Белоруссии. За прозрачностью выборов следили около 300 международных наблюдателей.

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