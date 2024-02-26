В Подольске потушили крупный пожар

Пламенем была объята площадь в 2250 квадратных метров

В подмосковном Подольске несколько часов назад пожарные ликвидировали открытое горение производственно-складского здания.

Пламенем была объята площадь в 2250 квадратных метров. Сейчас идет проливка конструкций. В тушении участвуют более полусотни специалистов и 15 единиц техники.

Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние строения. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают.

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