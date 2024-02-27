Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака

Луна в Весах заключила мир с буйным Марсом и растерянной Венерой в Водолее
Овны
У вас обострится интуиция – например, приснится вещий сон или придет в голову решение сложного вопроса. Займитесь медитацией, ведением дневника, чтением книг.
Тельцы
Общение – вот что выполнит роль лекарства для души каждого из вас. Социальные сети и мессенджеры вполне заменят вам офлайн встречу с друзьями и согреют сердце.
Близнецы
Звезды дают вам уникальный шанс решить проблемы с работой, возникшие недавно. Устройте мозговой штурм и вам откроются ваши ошибки и способы их исправить.
Раки
День превосходно подходит для общения с работодателями, партнерами, издателями. Успех будет зависеть от вашей эмпатии и умения подобрать ключик к собеседнику.
Львы
Если вы чувствуете, что не вывозите, пора обратиться за помощью к психологу или человеку, которого считаете мудрым. Не стесняйтесь, вам очень нужен взгляд со стороны.
Девы
Вы будете настроены романтически - кажется, вы первыми ощутили дыхание весны! Подумайте, как приятно и с пользой провести этот необычный день.
Весы
Луна в вашем знаке заключила мир с буйным Марсом и растерянной Венерой в Водолее. А значит, вам удастся найти решение злободневной проблемы или получить важную передышку.
Скорпионы
Этот день - луч света в не очень-то дружелюбном февральском небе. Найдите сегодня возможность чем-то порадовать своих детей и любимых, а главное - самих себя.
Стрельцы
Вы почувствуете прилив сил и робкий приток оптимизма. Кажется, жизнь потихоньку налаживается, особенно в вашей семье - там есть шанс установить прочный мир.
Козероги
Хорошие новости порадуют вас и раскрасят мир яркими красками. Сегодня хорошо мечтать, думать о новых возможностях, строить планы на будущее.
Водолеи
В вашем знаке становится тише - сказывается умиротворяющее действие дипломатичной Луны. Вам удастся понять и простить своих оппонентов или помириться с кем-то.
Рыбы
Солнце и Меркурий соединились в вашем знаке, чтобы вы могли навести резкость и разобраться во всех самых запутанных делах. Не спешите, наслаждайтесь моментом.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"