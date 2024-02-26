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Зеленский: Путин на встрече в 2019 году поднимал вопрос прекращения огня

08:14
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

Встреча состоялась на саммите в "нормандском формате" в Париже

Российский лидер Владимир Путин призывал к прекращению огня при личной встрече в 2019 году, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В зоне спецоперации сбиты украинские МиГ-29 и Ми-8
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По утверждению украинского политика, на этой встрече он "говорил ему о том, что Минские соглашения не сработают, потому что сама идея отвода войск до линии столкновения не сработает", однако Путин "постоянно поднимал вопрос прекращения огня", сообщает РИА Новости.

Я уже точно не помню, удивило ли меня что-то в личном контакте. Потому что это вообще было как будто в другой жизни.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что единственное, о чем мы можем сожалеть — "это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми", а в действительности "нас постоянно обманывали о нерасширении Североатлантического альянса на Восток".

Западные СМИ утверждают, что Россия представила США некий план, который предусматривал временное прекращение огня на территории Украины. Однако спикер Кремля Дмитрий Песков опроверг эти сообщения.

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