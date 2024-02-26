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В Госдуме оценили заявление Зеленского о потерях ВСУ

08:38
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

Президент Украины заявил о 31 тысяче погибших

Реальные потери украинских войск способны повергнуть украинцев в шок, поэтому власти страны осознанно скрывают ужасную статистику. Такое заявление сделал в понедельник, 26 февраля, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

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Парламентарий прокомментировал утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская армия потеряла за два года спецоперации якобы всего 31 тысячу человек.

Шеремет заявил, что "виртуальными заявлениями" о потерях Зеленский пытается поднять боевой дух измотанного и деморализованного после "мясных штурмов украинского воинства", сообщает РИА Новости.

Несчастна та страна, где руководитель боится ответственности и неспособен признавать свои ошибки. Зеленский — безответственный руководитель, трус и предатель. Реальные потери украинских войск способны повергнуть украинцев в шок, поэтому киевские власти во главе с Зеленским сознательно скрывают ужасную статистику, в десятки раз сокращая реальные потери.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в боях за Крынки потеряли четыре бригады морской пехоты, которые проходили обучение в Италии и Великобритании. Российское Министерство обороны подчеркивало, что взятие ВС России Крынок ставит точку в контрнаступлении ВСУ.

Американские журналисты отмечали, что Вооруженные силы Украины понесли огромные потери при отходе из Авдеевки. Это связано с тем, что отступление было беспорядочным и не организованным.

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