Минфин пообещал симметричный ответ Западу на любые действия с активами России

В России заморожено не меньше западных активов, предупредил глава ведомства

Любые действия Запада с российскими активами, блокированными в рамках рестрикций, получат симметричный ответ — в России заморожено не меньше активов западных стран. Об этом в понедельник, 26 февраля, напомнил российский министр финансов Антон Силуанов.

Как подчеркнул глава Минфина, мы "следим за решениями западных стран" в этом направлении, поэтому вопрос о дальнейших действиях пока нужно адресовать им.

Однако Запад должен быть готов к тому, что предпринимаемые им действия с российским активами получат симметричный ответ, цитирует Силуанова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что десять экспертов в области юриспруденции в своем заключении для стран "Большой семерки" (G7) пришли к выводу, что конфискация замороженных активов России соответствует международному праву.

На Украине тем временем решили продать 691 российский актив, в отношении которого в стране были введены санкции. Глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль заявил, что доходы от этих сделок направят на восстановление украинской экономики.

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