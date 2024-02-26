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Минфин пообещал симметричный ответ Западу на любые действия с активами России

09:00
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

В России заморожено не меньше западных активов, предупредил глава ведомства

Любые действия Запада с российскими активами, блокированными в рамках рестрикций, получат симметричный ответ — в России заморожено не меньше активов западных стран. Об этом в понедельник, 26 февраля, напомнил российский министр финансов Антон Силуанов.
Евросоюз готов легализовать использование доходов с замороженных активов России

Как подчеркнул глава Минфина, мы "следим за решениями западных стран" в этом направлении, поэтому вопрос о дальнейших действиях пока нужно адресовать им.

Однако Запад должен быть готов к тому, что предпринимаемые им действия с российским активами получат симметричный ответ, цитирует Силуанова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что десять экспертов в области юриспруденции в своем заключении для стран "Большой семерки" (G7) пришли к выводу, что конфискация замороженных активов России соответствует международному праву.

На Украине тем временем решили продать 691 российский актив, в отношении которого в стране были введены санкции. Глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль заявил, что доходы от этих сделок направят на восстановление украинской экономики.

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