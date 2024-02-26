Американская спецслужба развернула свыше десятка таких баз

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) за последние восемь лет развернуло целую сеть секретных баз на Украине вдоль границы с Россией. Об этом заявили информированные источники американских СМИ.

Как пишет The New York Times, ЦРУ предоставляет разведывательные даные Вооруженным силам Украины для целенаправленных ракетных ударов, отслеживает передвижения российский войск и помогает поддерживать шпионские сети.

По словам собеседников издания, ЦРУ также помогло Киеву подготовить новое поколение украинских шпионов, которые действуют в России и по всей Европе, что превратило Украину в "центр сбора разведывательной информации".

Ранее в российском Министерстве обороны проанализировали полученные за время спецоперации на Украине документы. В результате стала понятна структура системы, созданной на украинской территории американской администрацией для глобального управления биологическими рисками.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что Соединенные Штаты занимаются втягиванием нейтральных государств глобального Юга в конфликт на Украине. Дипломат предложил Вашингтону и его сателлитам вместо подливания масла в огонь украинского конфликта озаботиться выделением действенной помощи партнерам.

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