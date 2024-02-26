ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США рассказали о секретных базах ЦРУ на Украине

09:22
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

Американская спецслужба развернула свыше десятка таких баз

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) за последние восемь лет развернуло целую сеть секретных баз на Украине вдоль границы с Россией. Об этом заявили информированные источники американских СМИ.
Небензя: США превращают Европу в плацдарм военных действий

Как пишет The New York Times, ЦРУ предоставляет разведывательные даные Вооруженным силам Украины для целенаправленных ракетных ударов, отслеживает передвижения российский войск и помогает поддерживать шпионские сети.

По словам собеседников издания, ЦРУ также помогло Киеву подготовить новое поколение украинских шпионов, которые действуют в России и по всей Европе, что превратило Украину в "центр сбора разведывательной информации". 

Ранее в российском Министерстве обороны проанализировали полученные за время спецоперации на Украине документы. В результате стала понятна структура системы, созданной на украинской территории американской администрацией для глобального управления биологическими рисками.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что Соединенные Штаты занимаются втягиванием нейтральных государств глобального Юга в конфликт на Украине. Дипломат предложил Вашингтону и его сателлитам вместо подливания масла в огонь украинского конфликта озаботиться выделением действенной помощи партнерам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Глава ЦРУ Уильям Бернс
Глава ЦРУ Уильям Бернс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.