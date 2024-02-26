ВС России ведут активное наступление на донецком участке фронта

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение

На запорожском направлении - огневая карусель. Пока одна установка РСЗО "Град" бьет по целям противника, вторая перезаряжается, а третья - уже занимает новую позицию.

"Мы сейчас наступаем, помогаем своей пехоте. То есть сначала идет наша артподготовка, потом идет наша пехота. А дальше там зачищают. Чем можно похвастаться - это прямым попаданием в "Леопард". Обычно из "Града" сложно попасть в определенную цель, тем более движущуюся, обычно накрывается какая-то площадь. Но вот тут повезло нам - один из снарядов прилетел в "Леопард", - рассказывает командир расчета.

Активно действуют подразделения группировки "Юг". За сутки уничтожено большое количество бронетехники и артустановки, в том числе американского и немецкого производства.

Вадим Астафьев, начальник пресс-центра группировки "Юг": "На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 22-й, 28-й и 92-й механизированных бригад в районах Клещеевки, Белеевки и Курдюмовки. Ранеными и убитыми противник потерял свыше 360 военнослужащих".

На южнодонецком направлении операторы операторы беспилотников группировки "Восток" непрерывно наносят удары по выявленным опорным пунктам противника. На артемовском направлении разведгруппа ВДВ обнаружила опорный пункт ВСУ. Командование направило бронегруппу. В результате стремительной атаки наших десантников уничтожены десятки боевиков.

Дмитрий Дядчук сдался в плен в Авдеевке. Рассказывает, что когда поступил приказ отступать, было уже поздно. Больше недели скрывался в одном из домов. Питания не было, только вода.

"И вот ждал я, сидел, молился. И настал такой момент - я услышал, что уже у дома разговаривают на русском. Они зашли в дом, я крикнул, что я сдаюсь, я без оружия, я хочу жить. И меня взяли в плен", - вспоминает он.

В Авдеевке уже вторую неделю работают саперы. Говорят - мин столько, что закончить быстро не удастся. Очень много мин западного производства. Их уже хорошо изучили, а самые коварные - самодельные, распознать которые подчас непросто.

По просьбе жителей Авдеевки, саперы группировки войск "Центр" также обследовали Свято-Михайловский храм. В ближайшее время здесь возобновят богослужения.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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