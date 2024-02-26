Встреча намечена на завтра

Семичасовое шоу украинских политиков под названием "Украина. Год 2024-й". На разогреве главного комика страны выступали приближенные Зеленского. Он появился лишь в финале. Шутил, веселил публику. Реакция зрителей в итоге - подобающая поведению верховного главнокомандующего. Зарубежные журналисты, ошарашенные откровенной ложью Зеленского о том, что погибших украинский военных всего-то 31 тысяча, начали перепроверять данные. Впрочем, может, это тоже была шутка?

"Киев тщательно скрывает данные о военных потерях, чтобы не подорвать моральный дух населения, а цифры, предоставленные Зеленским, нельзя проверить", - пишет Washington Post.

"Это резко расходится с цифрами, предоставленными официальными лицами США, которые заявили, что это число приближается к 70000", - указывает New York Times.

По данным нашего Минобороны, число убитых и раненых солдат ВСУ в 10 раз больше, чем заявляет Зеленский. Журналисты "Нью-Йорк Таймс" прошлым летом работали в одном из украинском госпитале, где врачи давали им совсем другую информацию - более 100 тысяч убитых и раненых.

"Граждане Украины для Зеленского не люди, а единицы, на которых можно еще получить западных денег. Думаю, именно этим и объясняется то, что он в разы занизил потери, оставив в рядах ВСУ столько "мертвых душ", чтобы их финансировали как живых. А деньги киевская банда продолжит выводить на заграничные счета", - отметила представитель МИД России Мария Захарова.

За каждого убитого бойца нужно платить компенсацию. За пропавших без вести или пленных - не надо. Учитывая критическую ситуацию с украинским бюджетом, скрывать количество погибших для Зеленского - единственных выход. Только как объяснить огромные кладбища, простирающиеся по всей Украине, и повальную мобилизацию? Американская помощь задерживается. Обороняться приходится живыми людьми. Украинские политики, кажется, начинают подогревать общество к тому, что неизбежно.

"После Авдеевки будет Купянск. Если он не выстоит, то у нас высокие шансы потерять Харьков. Все это нас ждет, если не будет боеприпасов, ракет большой дальности, если не будет F-16 этим летом. У нас будут большие проблемы", - заявила Александра Устинова, депутат Верховной Рады.

Успокаивать ВСУ даже приезжал директор ЦРУ Уильям Бернс, который превратил Украину в один большой разведывательный плацдарм. Оказалось, что за 8 лет Вашингтон создал здесь сеть шпионских баз с 12 секретными объектами вдоль границы с Россией. В свою 10-ю поездку Бернсу пришлось объяснять запаниковавшим украинским военным, что от них пока не готовы отказываться, несмотря на задержку американской помощи.

Завтра американский президент собирается встретиться с лидерами Конгресса, где снова будет требовать от них ускорить решение вопроса предоставление Украине 60 миллиардов долларов. Больше США ничем пока помочь не могут. Даже санкции, которые они активно разрабатывают против России, по факту не действуют.

"Российская экономика с точки зрения ее военной машины оказалась устойчива. Нам нужно продолжать наносить ей ущерб. Нам нужно быть неумолимыми. Мы считаем, что дюйм за дюймом мы сможем уменьшить возможности России вести войну и угрожать своим соседям. Таково наше намерение", - сказал Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности.

В свою очередь, Европа тоже ведет войну с Украиной - только продовольственную. Польские фермеры устраивают подлянки киевским дальнобойщикам, чтобы те не могли проехать через их границу. Накануне украинские политики жаловались, что протестующие польские фермеры вскрывают вагоны с зерном. На одном из пунктов пропуска так уничтожили 160 тонн кукурузы.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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