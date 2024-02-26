Регионам направят 12 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры

Средства предназначены в том числе для обновления инженерных сетей

Правительство направит регионам 12 миллиардов рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры в рамках профильного федерального проекта. Об этом заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Глава кабмина уточнил, что средства предназначены в том числе для обновления инженерных сетей, ремонта котельных, очистных сооружений. Это позволит снизить их аварийность, а жители получат качественные услуги.

"За время реализации "инфраструктурного меню" его инструменты доказали эффективность. С их помощью в регионах ежегодно ремонтируются и вводятся в эксплуатацию не только объекты жилищно-коммунального хозяйства, но и детские садики, школы. Приводятся в надлежащее состояние дороги, обновляется общественный транспорт. Уверен, что благодаря такой поддержке регионы смогут эффективнее модернизировать коммунальные сети, что очень важно для наших людей", - отметил Мишустин.

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