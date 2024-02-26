ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Регионам направят 12 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры

11:54
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

Средства предназначены в том числе для обновления инженерных сетей

Правительство направит регионам 12 миллиардов рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры в рамках профильного федерального проекта. Об этом заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Глава кабмина уточнил, что средства предназначены в том числе для обновления инженерных сетей, ремонта котельных, очистных сооружений. Это позволит снизить их аварийность, а жители получат качественные услуги.

"За время реализации "инфраструктурного меню" его инструменты доказали эффективность. С их помощью в регионах ежегодно ремонтируются и вводятся в эксплуатацию не только объекты жилищно-коммунального хозяйства, но и детские садики, школы. Приводятся в надлежащее состояние дороги, обновляется общественный транспорт. Уверен, что благодаря такой поддержке регионы смогут эффективнее модернизировать коммунальные сети, что очень важно для наших людей", - отметил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Школьники
Школьники
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.