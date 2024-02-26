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Жители Петербурга пытаются спасти десятки кошек из рук беспечных владельцев

12:00
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

Хозяева разводили породистых бенгальцев без должного ухода

Подросшие породистые котята редкого окраса вчетвером прячутся в тесном домике: они боятся яркого света и людей. В этом приюте они недавно: первые месяцы своей жизни животные провели в другом месте, в чудовищных условиях.

Пятнистая бенгальская кошка - очень красивая порода. Стоимость одного котенка достигает 50 тысяч рублей. Такие барыши, вероятно, и привлекли хозяев этого места. И они решили стать заводчиками. Но не учли, что это требует больших знаний и опыта. Однажды что-то пошло не так: началась кишечная пандемия. Заболевших котят стало невозможно продавать, животные расплодились, а деньги на их содержание закончились. Какое-то время заводчица пыталась решить проблему своими силами. Но ситуация становилась все хуже. К делу подключились волонтеры.

Из смертельного плена удалось вызволить уже несколько десятков животных. Сейчас они проходят лечение в городских ветеринарных клиниках, средства собрали неравнодушные горожане. У всех кошек - целый букет серьезных болезней.

Ветеринары тем временем бьют тревогу: этот случай - далеко не единственный. В крупных городах работают десятки таких заводчиков, которые видят в зообизнесе только прибыль и не подозревают о трудностях. Результат такого "черного" разведения - не просто больные животные. Это последовательные генетические нарушения породы. В каждом следующем потомстве она собирает все возможные отклонения и проблемы с иммунитетом.

Спасенным бенгальским котятам, которые постепенно выздоравливают, сейчас ищут новый дом. Питомцам нужны неравнодушные хозяева, готовые до конца их жизни исправлять полученные травмы.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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