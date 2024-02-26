Глава Генштаба посетил командный пункт в зоне спецоперации

Герасимову доложили об обстановке в зоне ответственности армии России

Начальник Генерального штаба ВС России — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в понедельник, 26 февраля, рассказали в Министерстве обороны России.

В Telegram-канале ведомства сообщается, что Герасимову представили доклад командующего 58-й общевойсковой армией об обстановке в зоне ответственности армии и порядке дальнейших действий объединения.

Наряду с этим генерал наградил особо отличившихся бойцов и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что армия России смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта в зоне специальной военной операции благодаря героизму бойцов, в том числе Воздушно-космических сил.

9 февраля сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу посетил передовой пункт управления Западной группировки войск, где ему доложили о ситуации в зоне проведения спецоперации. Министр обороны подчеркнул важность непрерывного обеспечения войск всем необходимым вооружением, а также техникой, боеприпасами.

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