В России создали комплексную систему защиты от беспилотников

Она получила название "Ступор"

В России создана комплексная система защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов, способная своевременно выявлять и подавлять их сразу несколькими способами. Об этом в понедельник, 26 февраля, рассказал директор по развитию компании-разработчика данной системы ООО "Ступор" Владислав Кустарев.

Как подчеркнул Кустарев, в работе над системой эксперты учитывали основные требования пользователей и специалистов Росгвардии, Министерства обороны и российских спецслужб.

Основу системы "Ступор" составляют дополняющие друг друга комплексы обнаружения: радиолокационная станция, радиочастотный сканер, оптическая станция распознавания дронов. Также в систему входят средства противодействия БПЛА: аппаратура постановки заградительной помехи и комплекс подмены координат.

Искусственный интеллект позволяет системе функционировать без помощи оператора. Данные можно выгружать непосредственно на смартфон, цитирует Кустарева РИА Новости.

Ранее вице-премьер Украины Михаил Федоров заявил, что отключение терминалов спутникового интернета Starlink в новых регионах России обернулось бы крайне тяжелыми последствиями для Киева. Политик отметил, что "терминалы играют важную роль в обеспечении действий ВСУ, от них зависит работа беспилотников".

Тем временем зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предложил активнее наращивать производство беспилотников, чтобы улучшить ситуацию в зоне специальной военной операции. Политик рассказал, что готовит доклад Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, в котором также будут предложения по радиоэлектронной борьбе с дронами.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"