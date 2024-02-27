Церковный календарь на март 2024: Масленица и начало Великого поста

В марте будет сразу две родительские недели

В календаре церковных дат на март 2024 года — множество важных дат, в том числе праздник обретения мощей блаженной Матроны Московской и сразу две Родительские субботы: 9 и 30 марта. В марте же у верующих начинается Великий пост - первый день приходится на 18 марта, а завершится он только 4 мая. Предшествует Великому посту Масленичная неделя - она пройдет с 11 по 17 марта.

О том, какие еще праздники отмечаются в феврале – в календаре "ТВ Центра".

1 марта

Святителя Макария (Невского), митрополита Московского и Коломенского. Мучеников Памфила, пресвитера, Валента, диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии.

2 марта

Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца. Великомученика Феодора Тирона.

3 марта

Святителя Льва I, папы Римского. Преподобного Космы Яхромского.

4 марта

Апостола от 70-ти Филимона и мученицы равноапостольной Апфии, апостола от 70-ти Архиппа. Преподобного Феодора Санаксарского.

5 марта

Преподобного Льва, епископа Катанского. Преподобномученика Корнилия Псково-Печерского, игумена. Преподобного Агафона Печерского

6 марта

Преподобного Тимофея Олимпийского, прозванного "пустынником". Святителя Евстафия, архиепископа Антиохийского.

7 марта

Обретение мощей мучеников, иже во Евгении.

8 марта

Священномученика Поликарпа Смирнского, епископа. Обретение мощей блаженной Матроны Московской.

9 марта

1-е и 2-е обретения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

10 марта

Святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского.

11 марта

Святителя Порфирия, архиепископа Газского.

12 марта

Преподобного Прокопия Декаполита. Преподобного Тита, пресвитера Печерского.

13 марта

Преподобного Василия Декаполита. Преподобного Кассиана (Иоанна Кассиана) Римлянина, иеромонаха. Блаженного Николая Саллоса, Христа ради юродивого, Псковского. Священномученика Арсения (Мацеевича), митрополита Ростовского.

14 марта

Преподобномученицы Евдокии Илиопольской, игумении.

15 марта

Священномученика Феодота, епископа Киринейского. Святителя Арсения, епископа Тверского. Иконы Божией Матери, именуемой "Державная".

16 марта

Мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.

17 марта

Благоверного князя Вячеслава Чешского. Благоверного князя Даниила Московского. Преподобного Герасима Иорданского. Преподобного Герасима Вологодского.

18 марта

Обретение мощей благоверного князя Феодора Ростиславича Черного, Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев. Преподобномученика Адриана Пошехонского, Ярославского, игумена. Мученика Конона Исаврийского.

19 марта

Мучеников 42-х во Амморее: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя и прочих с ними.

20 марта

Священномучеников, в Херсонесе епископствовавших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора.

21 марта

Преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского.

22 марта

40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.

23 марта

Мучеников Кодрата, и иже с ним.

24 марта

Перенесение мощей мученика Епимаха Нового. Святителя Евфимия, архиепископа Новгородского, чудотворца. Святителя Софрония, патриарха Иерусалимского. Святителя Софрония, епископа Врачанского. Преподобного Софрония Печерского, затворника.

25 марта

Преподобного Феофана Исповедника, Сигрианского. Преподобного Симеона Нового Богослова, игумена. Святителя Григория Двоеслова, папы Римского.

26 марта

Перенесение мощей святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского.

27 марта

Преподобного Венедикта Нурсийского, игумена.

28 марта

Священномученика Александра Сидского (Памфилийского), пресвитера. Мучеников Агапия и с ним семи мучеников.

29 марта

Святителя Серапиона, архиепископа Новгородского. Мученика Папы Ларандского. Мученика Савина Ермопольского (Египетского).

30 марта

Преподобного Макария, игумена Калязинского, чудотворца. Преподобного Алексия человека Божия.

31 марта

Святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского.

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