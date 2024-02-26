Мобилизованным из числа пенсионеров силовых структур назначат новую выплату

Деньги на это уже выделены

Федеральное правительство выделит более 4 миллиардов рублей на поддержку отдельных категорий мобилизованных граждан и контрактников. Об этом в понедельник, 26 февраля, рассказала пресс-служба кабмина.

Там уточнили, что некоторые категории мобилизованных граждан и контрактников будут получать ежемесячную компенсацию в размере 100% пенсии за выслугу лет. Это затрагивает военнослужащих, которые до мобилизации или заключения контракта были пенсионерами различных силовых структур (МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других) и получали пенсию за выслугу лет.

В правительстве подчеркивают, что данное решение позволит возобновить такую социальную поддержку, сообщает РИА Новости.

Ранее кабмин концептуально поддержал законопроект, запрещающий в течение года после гибели ветерана боевых действий увольнять его жену с работы. При этом в правительстве призвали авторов законодательной инициативы доработать документ.

Кроме того, российский лидер Владимир Путин установил максимальный срок выплаты семьям погибших бойцов специальной военной операции (СВО). Деньги должны быть перечислены в течение трех месяцев.

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