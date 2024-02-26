ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мобилизованным из числа пенсионеров силовых структур назначат новую выплату

10:11
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

Деньги на это уже выделены

Федеральное правительство выделит более 4 миллиардов рублей на поддержку отдельных категорий мобилизованных граждан и контрактников. Об этом в понедельник, 26 февраля, рассказала пресс-служба кабмина.
Путин поддержал идею выплат жителям осажденного Севастополя и его защитникам

Там уточнили, что некоторые категории мобилизованных граждан и контрактников будут получать ежемесячную компенсацию в размере 100% пенсии за выслугу лет. Это затрагивает военнослужащих, которые до мобилизации или заключения контракта были пенсионерами различных силовых структур (МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других) и получали пенсию за выслугу лет.

В правительстве подчеркивают, что данное решение позволит возобновить такую социальную поддержку, сообщает РИА Новости.

Ранее кабмин концептуально поддержал законопроект, запрещающий в течение года после гибели ветерана боевых действий увольнять его жену с работы. При этом в правительстве призвали авторов законодательной инициативы доработать документ.

Кроме того, российский лидер Владимир Путин установил максимальный срок выплаты семьям погибших бойцов специальной военной операции (СВО). Деньги должны быть перечислены в течение трех месяцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.