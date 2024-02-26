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Путин запросил предложения по участию россиян в Олимпиаде-2024

10:45
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

Поручение адресовано Минспорту и ОКР

Президент России Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России разработать предложения по выступлению отечественных спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом в понедельник, 26 февраля, рассказал помощник главы государства Игорь Левитин.
Путин: Решения МОК могут похоронить международное олимпийское движение

Как пояснили в Кремле, "необходимо определиться по каждой федерации, спортсмены которой пройдут отбор, на каких условиях они будут участвовать в Олимпийских играх, и какие им будут предписаны декларации со стороны международных спортивных организаций для того, чтобы мы приняли решение об участии наших спортсменов", сообщает "Интерфакс".

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя попытки Запада бойкотировать российские соревнования, подчеркнул, что в аббревиатуре МОК (Международный олимпийский комитет) буква "М" не означает "монополию" на спортивный мир.

Российский лидер Владимир Путин предупреждал, что решение Международного олимпийского комитета ограничить участие российских спортсменов в международных соревнованиях на фоне проведения специальной военной операции на Украине противоречат принципам Олимпийских игр и всего спортивного движения.

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