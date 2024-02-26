ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поздравил Лукашенко с успешными парламентскими выборами

10:54
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

Результаты свидетельствуют о поддержке курса Лукашенко

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с успешным проведением парламентских выборов в Белоруссии и победой на них "белорусских патриотических сил".

По словам российского президента, высокая явка избирателей и результаты выборов подтвердили "широкую поддержку" политики Лукашенко. Путин надеется, что депутаты будут "плодотворно взаимодействовать со своими российскими коллегами.

Единый день голосования в Белоруссии прошел 25 февраля. По данным местного ЦИК, явка составила свыше 73%. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.