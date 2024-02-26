Путин поздравил Лукашенко с успешными парламентскими выборами

Результаты свидетельствуют о поддержке курса Лукашенко

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с успешным проведением парламентских выборов в Белоруссии и победой на них "белорусских патриотических сил".

По словам российского президента, высокая явка избирателей и результаты выборов подтвердили "широкую поддержку" политики Лукашенко. Путин надеется, что депутаты будут "плодотворно взаимодействовать со своими российскими коллегами.

Единый день голосования в Белоруссии прошел 25 февраля. По данным местного ЦИК, явка составила свыше 73%.

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