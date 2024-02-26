Байден перепутал Путина и Си Цзиньпина

Престарелый политик вновь оконфузился

Президент США Джо Байден перепутал Россию и Китай в своей речи о лидере КНР Си Цзиньпине на Ежегодной национальной ассоциации губернаторов.

Американский политик предавался воспоминаниям о том, как бывший глава Белого дома Барак Обама попросил его сблизиться с Си Цзиньпином, сообщает РИА Новости.

Я много времени провел с Си Цзиньпином. Это тот, с которым у меня полно разногласий. И когда я был вице-президентом <…> мой президент сказал мне, что хотел бы, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином. Потому что было ясно, что он возглавит Россию.

Джо Байден ранее позволял себе откровенно хамские высказывания в адрес Владимира Путина. В Кремле отмечали, что престарелый политик пытается вести себя в стиле голливудского ковбоя. Сам президент России комментировал реплики американского коллеги детской присказкой "Кто как обзывается — тот сам так называется".

Байден отличился и оскорблениями в адрес Си Цзиньпина. Сразу после личной встречи с председателем КНР американский президент назвал визави диктатором, что вызвало недовольство Пекина.

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