ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп жестко прошелся по принцу Гарри: "Он предал королеву!"

11:14
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

Принц может лишиться американской визы

Дональд Трамп намекнул, что в случае возвращения в Белый дом депортирует из страны принца Гарри. По мнению экс-президента США, внук Елизаветы II предал королеву своими рассказами о королевской семье.

"Я бы не стал защищать его. Он предал королеву. Это непростительно. Если бы я решал вопрос, то он был бы предоставлен сам себе", — заявил Трамп в комментарии The Daily Express.

Экс-президент США полагает, что Джо Байден и американские власти слишком многое позволяют принцу и закрывают глаза на возможные нарушения законов. Поводом для жестких комментариев Трампа стали судебные слушания по поводу возможного нарушения принцем визовых правил.

В своей книге "Запасной" Гарри признался, что периодически употреблял наркотики. При этом в документах на получение американской визы есть вопрос, склонен ли заявитель к этому. По мнению некоторых американских юристов, самопризнание должно привести к аннулированию визы. Они также потребовали обнародовать визовую анкету принца.

За Гарри неожиданно вступился Госдепартамент США. Там заявили, что не собираются раскрывать миграционные записи британского принца.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Принц Гарри
Принц Гарри
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.