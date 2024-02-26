Трамп жестко прошелся по принцу Гарри: "Он предал королеву!"

Принц может лишиться американской визы

Дональд Трамп намекнул, что в случае возвращения в Белый дом депортирует из страны принца Гарри. По мнению экс-президента США, внук Елизаветы II предал королеву своими рассказами о королевской семье.

"Я бы не стал защищать его. Он предал королеву. Это непростительно. Если бы я решал вопрос, то он был бы предоставлен сам себе", — заявил Трамп в комментарии The Daily Express.

Экс-президент США полагает, что Джо Байден и американские власти слишком многое позволяют принцу и закрывают глаза на возможные нарушения законов. Поводом для жестких комментариев Трампа стали судебные слушания по поводу возможного нарушения принцем визовых правил.

В своей книге "Запасной" Гарри признался, что периодически употреблял наркотики. При этом в документах на получение американской визы есть вопрос, склонен ли заявитель к этому. По мнению некоторых американских юристов, самопризнание должно привести к аннулированию визы. Они также потребовали обнародовать визовую анкету принца.

За Гарри неожиданно вступился Госдепартамент США. Там заявили, что не собираются раскрывать миграционные записи британского принца.

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