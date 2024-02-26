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Появились детали тайных переговоров ФРГ и Индии по снарядам для ВСУ

11:19
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

Берлин хочет купить несколько сотен тысяч боеприпасов у Нью-Дели

У Индии имеется несколько сотен тысяч артиллерийских снарядов, которые Германия хотела бы приобрести для Вооруженных сил Украины. Об этом рассказали информированные источники в Европе.

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Как пишет Spiegel, переговоры на эту тему идут тайно, потому что индийские власти не хотят испортить отношения с Москвой. Официально ни Берлин, ни Нью-Дели не подтверждает эти сообщения.

Собеседники издания допускают, что аналогичные сделки могут быть заключены и с арабскими странами, у некоторых из которых тоже есть большие запасы снарядов.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что "самый быстрый, дешевый и эффективный способ увеличить поставки снарядов Украине" — прекращение экспорта членами Евросоюза снарядов третьим странам. Этот комментарий прозвучал на фоне провала европейского плана обеспечить киевскому режиму миллион боеприпасов к марту.

При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк жаловался, что обещанная странами Запада военная помощь Киеву сильно запаздывает – вместо одной недели поставки затягиваются минимум на 3-4 месяца.

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