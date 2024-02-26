В Киеве рассказали о "плане защиты" для летчика-предателя Кузьминова

Как предполагается, он был найден мертвым в Испании

Летчик-перебежчик Максим Кузьминов пользовался "планом защиты". Такое заявление сделал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Как заявил политик в интервью El Mundo, комментируя предполагаемое убийство Кузьминова в Испании, на территории этой европейской страны действует "русская мафия".

Наша военная разведка должна была бы прокомментировать это лучше. Но я могу сказать две вещи: если пилот, который пользуется планом защиты, вынужден избегать контактов, менять свою жизнь, чтобы остаться в живых, и это все равно с ним происходит, Испания должна провести расследование. Благодаря этому углубленному расследованию Испания должна продемонстрировать, кто должен заплатить за это преступление.

По сообщениям журналистов, в августе 2023 года Кузьминов угнал российский вертолет с двумя военными ВС России на борту на Украину. По приземлении россиян убили. Официально о дальнейшей судьбе перебежчика ничего не сообщалось.

В феврале 2024 года испанские журналисты заявили, что Кузьминов был убит в Испании. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль не располагает информацией по теме убийства Кузьминова, поскольку это не входит в его компетенцию.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев жестко прокомментировал эту тему, заявив, что "собаке — собачья смерть". При этом на вопрос о том, что мог убить перебежчика, политик уклончиво ответил фразой "я всё сказал".

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