Москва подчеркивала готовность к переговорам с Киевом

На президента России Владимира Путина необходимо продолжать оказывать давление из-за конфликта на Украине. Такое мнение высказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Как заявила политик в интервью ZDF, "Путин сейчас не хочет мира", поэтому Запад должен не оставлять попыток надавить на российского лидера, а также продолжать поддерживать Украину в военном отношении.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что у России нет выбора, кроме как продолжать специальную военную операцию до достижения ее целей. Нашу страну вынуждают продолжать СВО, поскольку ни Киев, ни Запад не демонстрируют политической воли к урегулированию конфликта.

При этом спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, что опубликованные западными СМИ сообщения о якобы инициативе России по заморозке конфликта с Украиной не соответствуют действительности.

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