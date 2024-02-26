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Бербок призвала Запад надавить на Владимира Путина из-за Украины

12:03
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

Москва подчеркивала готовность к переговорам с Киевом

На президента России Владимира Путина необходимо продолжать оказывать давление из-за конфликта на Украине. Такое мнение высказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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Как заявила политик в интервью ZDF, "Путин сейчас не хочет мира", поэтому Запад должен не оставлять попыток надавить на российского лидера, а также продолжать поддерживать Украину в военном отношении.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что у России нет выбора, кроме как продолжать специальную военную операцию до достижения ее целей. Нашу страну вынуждают продолжать СВО, поскольку ни Киев, ни Запад не демонстрируют политической воли к урегулированию конфликта.

При этом спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, что опубликованные западными СМИ сообщения о якобы инициативе России по заморозке конфликта с Украиной не соответствуют действительности.

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Анналена Бербок
Анналена Бербок
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