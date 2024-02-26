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Глава ДНР Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки

12:07
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

Российские войска двинулись дальше

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Авдеевка полностью очищена, а российские подразделения двинулись дальше.

"Исходя из той информации, которая у меня есть, Авдеевка зачищена", — сказал он (цитата по РИА Новости).

В то же время он отметил, что зачистка Авдеевки не означает ее полного разминирования.

Он также отметил, что Авдеевка, скорее всего, будет восстановлена, учитывая, что это пригород Донецка. Тем не менее, решение о судьбе населенного пункта будет приниматься на федеральном уровне с учётом оценки специалистов.

Авдеевка была освобождена 17 февраля 2024 года. Об успешном завершении операции Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину. Украинские войска потеряли там более полутора тысяч военнослужащих.

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