Он в реанимации

Появились подробности о состоянии Бари Алибасова. По данным Mash, сейчас продюсер находится в реанимации в тяжелом состоянии. У него якобы нарушена работа правой половины тела.

По данным Telegram-канала, врачи диагностировали у Алибасова прогрессирующую церебральную недостаточность на фоне ранее перенесенного ишемического инсульта. При этом КТ на показало острых нарушений мозгового кровообращения.

Информацию о том, что Бари Алибасов находится в реанимации Боткинской больницы, подтвердил его сын. Он рассказал агентству РИА Новости, что продюсер в сознании и "рвется домой". При этом официальный диагноз пока не установлен, отметил сын Алибасова.

Жена продюсера накануне опровергла сообщения о серьезных проблемах со здоровьем у него. По ее словам, у Алибасова "давление чуть поднялось, и всё".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"