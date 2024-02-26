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Появились подробности о состоянии Бари Алибасова

13:10
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

Он в реанимации

Появились подробности о состоянии Бари Алибасова. По данным Mash, сейчас продюсер находится в реанимации в тяжелом состоянии. У него якобы нарушена работа правой половины тела.

По данным Telegram-канала, врачи диагностировали у Алибасова прогрессирующую церебральную недостаточность на фоне ранее перенесенного ишемического инсульта. При этом КТ на показало острых нарушений мозгового кровообращения.

Информацию о том, что Бари Алибасов находится в реанимации Боткинской больницы, подтвердил его сын. Он рассказал агентству РИА Новости, что продюсер в сознании и "рвется домой". При этом официальный диагноз пока не установлен, отметил сын Алибасова.

Жена продюсера накануне опровергла сообщения о серьезных проблемах со здоровьем у него. По ее словам, у Алибасова "давление чуть поднялось, и всё".

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