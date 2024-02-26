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ФСБ задержала 49 россиян за участие в террористической сети

12:19
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

Они собирали деньги для боевиков в Сирии

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали 49 человек в 22 регионах страны, которые осуществляли сбор средств для боевиков в Сирии. Об этом в понедельник, 26 февраля, рассказали в Центре общественных связей ФСБ.
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Международный канал ресурсного обеспечения запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" был перекрыт сотрудниками спецслужбы совместно с Росфинмониторингом и Следственным комитетом.

Возбуждены уголовные дела, оперативные мероприятия и следственные действия продолжаются, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд признал виновным жителя Крыма Мурата Кадырова по делу о финансировании запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". За это он получил 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

До того Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил к пожизненному сроку организатора мартовского нападения на Брянскую область. Ему вменялась государственная измена, терроризм и ряд других преступлений.

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