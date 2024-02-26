Такой подход не обеспечит безопасность, отметили в КНР

Украинский кризис преподал важный урок: блоковая конфронтация не может обеспечить безопасность. Такое заявление сделала в понедельник, 26 февраля, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

Чиновница прокомментировала заявление украинского депутата Алексея Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму) о том, что украинцы готовы в будущем воевать с Ираном, Китаем или КНДР — "без разницы", лишь бы на стороне Соединенных Штатов.

Мао Нин скептически высказалась о подобном намерении и подчеркнула, что Китай как ответственное государство продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса, сообщает РИА Новости.

Ранее источники рассказали, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) за последние восемь лет развернуло целую сеть секретных баз на Украине вдоль границы с Россией. При этом американская спецслужба предоставляет ВСУ данные для целенаправленных ракетных ударов.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что не только Украина, но и вся Европа рискует стать плацдармом военного противостояния, в которое ее втягивают Соединенные Штаты.

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