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Умер москвовед и телеведущий Алексей Митрофанов

12:50
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

Ему было 56 лет

В Болгарии скончался писатель, москвовед и телеведущий Алексей Митрофанов. Ему было 56 лет.

Митрофанов умер 25 февраля в болгарском городе Русе. Как пишет "Российская газета" со ссылкой на близких телеведущего, ранее его госпитализировали в больницу, где врачи диагностировали воспаление легких. Причиной смерти, по предварительным данным, стал оторвавшийся тромб.

Алексей Митрофанов с 2010 по 2015 годы был ведущим цикла передач "Хроники московского быта" на канале "ТВ Центр". Редакция телеканала выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея.

"Хроники московского быта: Бермудский треугольник - ГУМ, ЦУМ и "Детский мир"

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