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В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана

12:59
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

26 февраля президент Турции празднует день рождения

Российский лидер Владимир Путин тепло поздравил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием в телефонной беседе. Об этом в понедельник, 26 февраля, рассказали в пресс-службе Кремля.
Кремль не подтвердил отсрочку визита Путина в Турцию

В разговоре Путин отметил высокий авторитет Эрдогана в своей стране и за рубежом, многолетнюю государственную деятельность на благо турецкого народа и, в частности, укрепившиеся позиции Турции на международной арене.

Путин также подчеркнул "существенный личный вклад Реджепа Тайипа Эрдогана в развитие дружественных российско-турецких отношений", сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин может прибыть в Анкару с визитом после выборного цикла в обеих странах. В России с 15 по 17 марта будут проводиться выборы главы государства, а в Турции на 31 марта назначены выборы в местные органы самоуправления.

Глава МИД Турции Хакан Фидан подчеркивал, что визит президента России Владимира Путина в Турцию будет важен для Анкары с точки зрения обсуждения актуальных двусторонних и международных тем.

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