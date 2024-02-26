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Дания закрыла расследование диверсии на "Северных потоках"

13:21
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

В стране не нашли оснований для возбуждения уголовного дела

Полиция Дании прекратила расследование инцидента со взрывами на "Северных потоках". Об этом рассказали в датских правоохранительных органах в понедельник, 26 февраля.
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Расследование привело к выводу, что имела место умышленная диверсия, однако в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на "Северных потоках".

Таким образом, полиция Копенгагена приняла решение завершить уголовное расследование взрывов, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков заявил, что решение Швеции прекратить расследование по "Северным потокам" не удивляет — Запад делал все для сокрытия реальных обстоятельств теракта.

Как пояснили в Стокгольме, предварительное расследование не выявило ничего, что указывало бы на то, что Швеция или шведские граждане были причастны к нападению, произошедшему в международных водах. Соответственно, на этот случай шведская юрисдикция не распространяется.

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