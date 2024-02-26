Собянин: Строительство станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро завершится до конца года

Сейчас готовность - 50%

Темные тоннели, пока еще безликие вестибюли. Это - строящаяся станция "ЗИЛ" Троицкой линии метро. Конечно, у жителей этого района - масса транспортных альтернатив: две остановки МЦК, действующая станция метро "Технопарк", Третье транспортное кольцо. Однако идеальным решением станет новая линия подземки. Она позволит местным жителям строить множество новых маршрутов. Проверить ход работ приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Реновация огромной пром оны ЗИЛа, один из крупнейших такого рода проектов, не только в России, но и в мире. 6,5 миллиона квадратных метров недвижимости и рабочие места, технопарки, жилье, набережные, скверы, культурные объекты, спортивный кластер. Для всего этого конечно нужна хорошая транспортная система. За последние годы мы здесь запустили две станции МЦК, одну станцию метро "Технопарк". И сейчас идет строительство еще одной станции - "ЗИЛ". Все работы, все основные строительные работы должны завершиться до конца текущего года", - сказал глава города.

Сейчас готовность - 50%. В ближайшей перспективе - две линии метро, МЦК и наземный городской транспорт объединит московский городской вокзал "ЗИЛ". В результате улучшенную транспортную доступность получат больше 100 тысяч жителей Даниловского района столицы.

Еще 10 лет назад территория завода имени Лихачева была самой обычной промзоной. Теперь - современный городской район с красивыми домами, прогулочной набережной, возможностями для обучения и занятий спортом. И на достигнутом "ЗИЛ" не останавливается: строятся новые дома. Будет даже выставочная площадка - Музей искусств.

"Вы и ваши коллеги здесь строите, по сути дела, целый город: около 80 тысяч жителей. И для этого здесь нужно, конечно, все - от рабочих мест и заканчивая культурным центром, чтобы это было новой точкой притяжения, новым центром Москвы, по сути дела", - сказал мэр в разговоре с генеральным директором ПАО "Группа ЛСР" Андреем Молчановым.

Процесс строительства Музея искусств на территории бывшего автозавода "ЗИЛ" стартовал чуть больше двух лет назад. Современное здание площадью почти 14 тысяч квадратных метров в футуристическом стиле будет предназначено для проведения постоянных и временных экспозиций живописи, графики, скульптуры и других изящных искусств. Частью арт-квартала станет пространство для отдыха. Новый музей сможет принимать до 1,5 тысячи посетителей одномоментно.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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