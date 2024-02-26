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В Подмосковье врачи спасли жизни молодой матери и ее новорожденной дочери

15:47
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

Беременность у женщины с самого начала протекала непросто

Амелия выказывает свое одобрение - и тут же засыпает. Музыка Моцарта - часть терапии, которая помогает ей восстанавливаться. Мама Людмила всегда рядом. В Видновском перинатальном центре она уже два месяца. Несмотря на то, что здесь много пациенток с очень тяжелыми осложнениями беременности, ее случай стал особенным для команды врачей.

"Она поступила с дородовым излитием околоплодных вод при недоношенной беременности. Срок беременности ее был 28 недель. У Людмилы была еще очень сложная ситуация со стороны ее организма - у нее было предлежание плаценты, это очень сложные пациентки", - рассказала Наталия Ермакова, заведующая родовым отделением Видновского перинатального центра.

Это аномалия, при которой ребенку перекрыт путь наружу, а у матери может случиться большая кровопотеря. То, что беременность окажется такой сложной, Людмила не ожидала. Старший сын появился на свет с богатырским весом более четырех килограммов и без особых проблем. С дочкой все оказалось иначе. За семь неполных месяцев четыре раза пришлось ложиться на сохранение. Плановую операцию провели максимально бережно - родилась крошечная девочка весом чуть больше килограмма в тяжелейшем состоянии - с одним баллом по шкале Апгар.

"Очень хрупкое состояние, очень нестабильное состояние, которое буквально меняется даже не по часам, а по минутам. Я прекрасно помню нашу команду анестезиологов-реаниматологов детских. Буквально в ребенка вдохнули жизнь", - продолжает Ермакова.

Около месяца Амелия провела в реанимации. Первые робкие улучшения начали появляться спустя несколько недель. Когда вес позволил держать тепло, девочку перевели в открытый кювез. А аппарат ИВЛ сменила кислородная маска.

"От нас ушла в весе 1450 граммов, уже дышала самостоятельно, кушала, набирала в весе и не нуждалась в реанимационной помощи. И вместе с мамой они перевелись в отделении патологии на дальнейшее довыхаживание", - сообщила Анита Кайсина, врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии Видновского перинатального центра.

Там девочка научилась дышать и самостоятельно есть - для этого с новорожденной работал логопед.

Теперь Амелии предстоит познакомиться со своими родными, а еще - догнать сверстников. Для этого в перинатальном центре девочка будет наблюдаться до трех лет. 

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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