Енот укусил школьницу в кафе в центре Москвы

В обстоятельствах произошедшего разбирается прокуратура

В столичной прокуратуре выясняют обстоятельства инцидента в одном из кафе в центре Москвы. Там в минувшие выходные 16-летнюю школьницу укусил енот.

Девочка хотела погладить животное. Сотрудники разрешили и даже провели инструктаж, сделав соответствующую запись в журнале. Однако что-то пошло не так. Енот неожиданно укусил ребенка за руку. Раны обработали на месте, но мама отвела дочку в больницу, где ребенку сделали укол от бешенства.

Енотов в этом заведении несколько. Попали они сюда по разным причинам. Где-то с ними грубо обращались, а кто-то отказался из-за аллергии. Но главный вопрос - есть ли у них необходимые прививки?

"Прокуратура контролирует установление обстоятельств получения ребенком телесных повреждений. Установлено, что 16-летняя девочка в кафе на улице Большая Полянка с разрешения сотрудников заведения погладила енота, который впоследствии укусил ребенку за руку. Девочке оказана медицинская помощь. На контроле в прокуратуре находится ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - сообщили в ведомстве.

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