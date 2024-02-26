ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Енот укусил школьницу в кафе в центре Москвы

15:02
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

В обстоятельствах произошедшего разбирается прокуратура

В столичной прокуратуре выясняют обстоятельства инцидента в одном из кафе в центре Москвы. Там в минувшие выходные 16-летнюю школьницу укусил енот.

Девочка хотела погладить животное. Сотрудники разрешили и даже провели инструктаж, сделав соответствующую запись в журнале. Однако что-то пошло не так. Енот неожиданно укусил ребенка за руку. Раны обработали на месте, но мама отвела дочку в больницу, где ребенку сделали укол от бешенства.

Енотов в этом заведении несколько. Попали они сюда по разным причинам. Где-то с ними грубо обращались, а кто-то отказался из-за аллергии. Но главный вопрос - есть ли у них необходимые прививки?

"Прокуратура контролирует установление обстоятельств получения ребенком телесных повреждений. Установлено, что 16-летняя девочка в кафе на улице Большая Полянка с разрешения сотрудников заведения погладила енота, который впоследствии укусил ребенку за руку. Девочке оказана медицинская помощь. На контроле в прокуратуре находится ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - сообщили в ведомстве.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Еноты
Еноты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.