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На Бескудниковском бульваре заметили "лающий дом"

15:04
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

Местные жители вызвали полицию

На Бескудниковском бульваре заметили автоприцеп с собаками. Два алабая и дворняжка выли и скулили из запертого пространства несколько дней.

Волнуясь, что животные могут погибнуть, местные жители вызвали полицию. Хозяйка оказалась профессиональным кинологом. В столицу приехала по делам, захватив питомцев с собой, а одного подобрала недавно в аэропорту "Домодедово".

По ее словам, с животными все в порядке: их регулярно выгуливают, кормят, а внутри прицепа есть обогреватель.

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