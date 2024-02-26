На Бескудниковском бульваре заметили "лающий дом"

Местные жители вызвали полицию

На Бескудниковском бульваре заметили автоприцеп с собаками. Два алабая и дворняжка выли и скулили из запертого пространства несколько дней.

Волнуясь, что животные могут погибнуть, местные жители вызвали полицию. Хозяйка оказалась профессиональным кинологом. В столицу приехала по делам, захватив питомцев с собой, а одного подобрала недавно в аэропорту "Домодедово".

По ее словам, с животными все в порядке: их регулярно выгуливают, кормят, а внутри прицепа есть обогреватель.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"