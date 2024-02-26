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В МХТ имени Чехова наступило "Жаркое ковидное лето"

15:05
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

Спектакль о вечном конфликте отцов и детей

Жаркое ковидное лето. И настоящая арктическая зима в отношениях. Три поколения одной семьи - бабушка Алевтина Павловна, дочь Маша и 13-летняя внучка Даша. Три одиночества. Со множеством взаимных претензий и обид. У каждой - свои маленькие и большие личные драмы. У Алевтины Павловны очень болеет старый пес Федор Михайлович. Маша не может найти хорошую работу, не помогают даже известные коучи и бесконечное самообразование. А у Даши не складываются отношения с молодым человеком. И все это на фоне жаркого ковидного лета, и без того разъединившего людей. Лета, которое многим больно вспоминать.

В роли Алевтины Павловны - мхатовская звезда, муза знаменитого режиссера Анатолия Эфроса Ольга Яковлева. И в этом спектакле ее героиня отчаянно пытается спасти своего друга - старого и больного Федора Михайловича.

"Собака это наше одиночество, наше существование, наш прорыв к каким-то эмоциям", - отмечает Яковлева.

Самого человечного и доброго на свете пса Федора Михайловича играет Владимир Тимофеев. Признается - складывалось все не просто. Собак-то ведь у него никогда не было, только коты. Пришлось изучать и психологию собаки.

Вечная тема - конфликт отцов и детей - никуда не исчезла и в двадцать первом веке. А решение между тем - давно известно. Безусловная любовь, озвучивает Татьяна Архипцова. Происходящее на сцене очень узнаваемо. Тот случай, когда спектакль - как зеркало. И увидев в нем собственное неидеальное отражение, всегда есть шанс что-то исправить. 

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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Спектакль "Жаркое ковидное лето"
Спектакль "Жаркое ковидное лето"
Спектакль "Жаркое ковидное лето"
Спектакль "Жаркое ковидное лето"
Спектакль "Жаркое ковидное лето"
Спектакль "Жаркое ковидное лето"
Спектакль "Жаркое ковидное лето"
Спектакль "Жаркое ковидное лето"
Спектакль "Жаркое ковидное лето"
Спектакль "Жаркое ковидное лето"
Спектакль "Жаркое ковидное лето"
Спектакль "Жаркое ковидное лето"
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