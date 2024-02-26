В МХТ имени Чехова наступило "Жаркое ковидное лето"

Спектакль о вечном конфликте отцов и детей

Жаркое ковидное лето. И настоящая арктическая зима в отношениях. Три поколения одной семьи - бабушка Алевтина Павловна, дочь Маша и 13-летняя внучка Даша. Три одиночества. Со множеством взаимных претензий и обид. У каждой - свои маленькие и большие личные драмы. У Алевтины Павловны очень болеет старый пес Федор Михайлович. Маша не может найти хорошую работу, не помогают даже известные коучи и бесконечное самообразование. А у Даши не складываются отношения с молодым человеком. И все это на фоне жаркого ковидного лета, и без того разъединившего людей. Лета, которое многим больно вспоминать.

В роли Алевтины Павловны - мхатовская звезда, муза знаменитого режиссера Анатолия Эфроса Ольга Яковлева. И в этом спектакле ее героиня отчаянно пытается спасти своего друга - старого и больного Федора Михайловича.

"Собака это наше одиночество, наше существование, наш прорыв к каким-то эмоциям", - отмечает Яковлева.

Самого человечного и доброго на свете пса Федора Михайловича играет Владимир Тимофеев. Признается - складывалось все не просто. Собак-то ведь у него никогда не было, только коты. Пришлось изучать и психологию собаки.

Вечная тема - конфликт отцов и детей - никуда не исчезла и в двадцать первом веке. А решение между тем - давно известно. Безусловная любовь, озвучивает Татьяна Архипцова. Происходящее на сцене очень узнаваемо. Тот случай, когда спектакль - как зеркало. И увидев в нем собственное неидеальное отражение, всегда есть шанс что-то исправить.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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