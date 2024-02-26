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Тестовое дистанционное голосование пройдет в Москве 2 марта

14:57
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

Жители столицы смогут поучаствовать в проверке системы с 10 до 14 часов

Тестовое дистанционное голосование перед выборами президента России пройдет в Москве 2 марта. Об этом заявили на заседании общественного штаба.

Жители столицы смогут поучаствовать в проверке системы с 10 до 14 часов на сайте mos.ru. На этой же странице можно будет отдать свой голос и во время выборов. Они пройдут с 15 по 17 марта.

Тестирование проведут и на некоторых участках с помощью электронных терминалов. В ходе предварительной проверки горожанам предлагают ответить на вопросы, не связанные с президентской кампанией. Подобный стресс-тест позволит смоделировать различные ситуации, которые могут возникнуть во время голосования. 

"Мы это делаем специально, чтобы наша система ДЭГ была готова, была приспособлена к современным вызовам. Мы приглашаем москвичей в этом тесте принять участие. Мы спросим - что нам делать с тополями в Москве? Оставлять, вырубать. Или этот вопрос передать специалистам", - рассказал Вадим Ковалев, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

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