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Песков раскритиковал предложенный Украиной формат мирного саммита

13:51
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

Обсуждать мирные планы без участия Москвы смешно

Обсуждение мирного плана президента Украины Владимира Зеленского, которое проходит без участия России, является несерьезным и смехотворным. Такое мнение в понедельник, 26 февраля, высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Спикер Кремля уточнил, что "речь идет об этом странном формате женевском — конференция по обсуждению мирного плана Зеленского".

Песков вновь выразил скепсис в отношении обсуждения любых планов урегулирования ситуации на Украине без участия Москвы, сообщает ТАСС.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что навязываемая Западом "мирная формула" президента Украины Владимира Зеленского" представляет собой не более чем ультиматум России, который пытаются навязать Соединенные Штаты и их союзники.

При этом представители государств — членов "Большой семерки" (G7) и некоторых стран "глобального Юга" в декабре провели в Эр-Рияде тайную встречу с представителями Украины для обсуждения возможности мирных переговоров между Киевом и Москвой.

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