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"Детский" пешеходный маршрут появится на северо-западе Москвы

14:16
  • понедельник
  • 26 февраля 2024

Маршрут свяжет жилую и социальную инфраструктуру

В районе Покровское-Стрешнево между строящимися объектами детской инфраструктуры появится безопасная пешеходная зона без пересечения с проезжей частью. Как рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев, маршрут свяжет жилую и социальную инфраструктуру, плейхаб и центральный парк. Он пройдет через благоустроенный в 2023 году бульвар, игровые и спортивные площадки. Для удобства жителей вдоль маршрута появятся магазины, детские клубы и досуговые студии, а также семейные рестораны и кафе.

В свою очередь главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что пешеходная зона будет озеленена хвойными деревьями, кустарниками и цветниками.

"Этот жилой комплекс в целом отличается высокой долей озеленения – под благоустройство отведено больше трети территории застройки. А мастер-планом предусмотрены протяженные пешие маршруты. Это благотворно влияет на восприятие всего комплекса и комфортное проживание в нем", – уточнил Кузнецов.

 

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"Детский" пешеходный маршрут
"Детский" пешеходный маршрут
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